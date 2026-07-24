Russell gilaumang mabalhin na sab

Gilaumang dili ra magdugay ang beteranong pointguard nga si D’Angelo Russell sa Memphis Grizzlies ug gituohang mabalhin ra dayon siya sa laing team sa dili pa magsugod ang 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Si Russell kinsa nakapakita og aksiyon sulod sa 25 ka duwa sa miaging season dihang nagduwa pa siya sa Dallas Mavericks, niabot sa Grizzlies sa sayong bahin ning Hulyo 2026 pinaagi sa six-team deal nga naglakip sa Mavericks, Milwaukee Bucks, Washington Wizards, LA Clippers, ug Detroit Pistons.
Aduna man tuod saktong abilidad si Russell apan sa usa ka artikulo sa www.cbssports.com, giingong dili kini haom sa batan-on ug dekalidad nga puwersa nga giporma sa Grizzlies nga gipangulohan nila ni Cedric Coward, Zach Edey, ug ang kasamtangang No. 3 pick Cameron Boozer.
Sila si Coward ug Boozer pulos impresibo og gipakita sa NBA Summer League sa Las Vegas.
Si Russell nasulod sa NBA isip No. 2 overall pick sa Los Angeles Lakers niadtong 2015 apan paglabay sa duha ka seasons, nabalhin siya sa Brooklyn Nets.
Gikan sa Nets, nabalhin si Russell sa Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, nibalik sa Lakers ug Nets, dayon sa Mavericks una siya naabot sa Grizzlies. / Gikan sa wires