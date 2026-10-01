Russell mipirma sa China team Sharks

Nibiya si D’Angelo Russell sa National Basketball Association (NBA) aron moduwa sa Shanghai Sharks sa China Basketball Association (CBA), pahibalo sa NBA kagahapon, Huwebes, Oktubre 1, 2026 (PH time).
Si Russell, 30, mipirma sa Sharks pipila ka mga adlaw human siya gibuhian sa Memphis Grizzlies sa NBA.
Ning maong kalambuan, nag-post si Russell og video sa social media sa iyang anak nga nisulti og “Ni hao,” nga nagpasabot og hello.
Ang Sharks nga maoy CBA defending champion, gipanag-iya ni 8-time NBA All-Star center Chinese Yao Ming. / Gikan sa wires