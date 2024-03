Russell miposteg rekord sa Lakers

Nimugna og 27 puntos si D’Angelo Russell ug na­tup­ngan niya ang single-season three-point franchise re­cord sa iyang pag-agak sa hosts Los Angeles Lakers ngadto sa dakong kadaugan batok sa Atlanta Hawks, 136-105, ning Martes, Marso 19, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang opensiba ni Russell gi­bu­wakan og unom ka three-­pointers nga nag-inat sa iyang kinatibuk-ang napa­sulod nga tres ning maong season ngadto sa 183.

Nabuak niini ang 180 ka three-pointers ni anhing Kobe Bryant niadtong 2005-06 season ug natablahan ang franchise record sa Lakers nga naposte ni Van Exel niadtong 1994-95 season.

“That’s really cool, honestly,” matod ni Russell. “Just to get credit for your game and what you work to do and showcase it every night, and then to get credit for something like this, it’s just really cool.”

Nidugang si LeBron James og 25 puntos ug 10 ka assists alang sa Lakers samtang niamot og 22 puntos ug 15 ka rebounds si Anthony Davis, kinsa gilista nga kuwestiyunable sa wala pa nagsugod ang duwa tungod sa angol sa iyang wa nga mata nga iyang nasinati sa miaging duwa sa Lakers.

Gipasabot ni Davis nga dali ra siyang naka-recover gikan sa nahisgutang pagkaangol, gani wa­la na siya naggamit og goggles.

Ang Hawks, nga padayong ningkombati nga wala ang ilang lider nga si Trae Young, gipangulohan ni Jalen Johnson pinaagi sa iyang 25 puntos, nitampo og 17 puntos si Bogdan Bogdanovic samtang niamot og 13 puntos si Dejounte Murray. / AP