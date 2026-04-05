Russia: 'Worst-case scenario' sa nuclear sa Iran, posible

Nagkaduol ang hulga sa usa ka nukleyar nga kalamidad human giatake sa U.S. ug Israel ang dapit duol sa Bushehr nuclear power plant sa Iran.
Kini ang seryusong pasidaan nga giluwatan niadtong Sabado sa pangulo sa Rosatom, ang state nuclear corporation sa Russia.
Gikompirmar sa Iran nga usa ka projectile ang nitugpa duol sa bugtong nag-andar nga nuclear power plant sa nasod niadtong Sabado, diin napatay ang usa ka security worker.
Kini ang ikaupat nga higayon nga giatake ang maong dapit sukad nagsugod ang gubat.
Matod ni Rosatom Director General Alexei Likhachev, dili pa klaro kon ang pag-atake aksidente ba o gituyo, apan nagpasidaan siya nga ang sitwasyon sa planta nagpaingon na sa "worst-case scenario."
Dugang niya, gisugdan na sa Rosatom ang pagbakwit sa ilang mga personnel gikan sa planta. Gihatod ang mga kawani pinaagi sa bus paingon sa utlanan sa Iran ug Armenia aron makabalik sa Russia agi sa Armenia.
Gikondenar ni Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova ang pag-atake niadtong Sabado, ug gipahayag nga ang kahimtang sa Bushehr paspas nga nagkaduol sa delikadong punto.
"Increasingly approaching a dangerous point.The worst can still be avoided, but to achieve this, strikes on Iranian nuclear facilities, including the Bushehr nuclear power plant, must cease immediately," matod ni Zakharova.
Nanawagan usab ang International Atomic Energy Agency (IAEA) og grabeng pagpugong sa militar aron malikayan ang risgo sa usa ka nukleyar nga aksidente. Namatikdan usab sa maong ahensya nga walay pagsaka sa radiation levels human sa pag-atake niadtong Sabado. / Xinhua