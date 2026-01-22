Russian vlogger nagpakatap HIV scare, gitanggong sa BI

Gidakop sa Bureau of Immigration (BI) ang usa ka 21-anyos nga Russian vlogger nga nag-viral sa social media human siya nanghulga nga manakod og sakit nga HIV samtang ania sa Pilipinas.
Sa usa ka pamahayag niadtong Huwebes, Enero 22, 2026, giila ni Commissioner Joel Anthony Viado ang langyaw nga si Nikita Chekhov kinsa nadakpan sulod sa usa ka condominium building sa Quezon City.
Niabot siya sa nasod isip turista niadtong Enero 15.
Wala madugay human sa iyang pag-abot, nag-upload siya og mga video nga gikuha didto sa Bonifacio High Street sa Taguig City diin iyang gihimo ang makapaalarma nga pangangkon nga tinguha niyang ipakaylap ang HIV panahon sa iyang pagpuyo dinhi.
Ang maong mga video nga gituohang gihimo isip “rage bait” nga content, nakamugna og dakong kabalaka ug kahadlok sa mga residente ug mga netizen.
Si Chekhov lumad nga taga Taganrog, Rostov Oblast, Russia ug niabot sa Pilipinas gikan sa Shanghai, China.
“These so-called rage-bait videos irresponsibly cause fear and panic among the public,” matod ni Viado.
“Foreign nationals who come to the Philippines to spread alarm, disrespect our people, or abuse our hospitality are not welcome and will face deportation,” siya nidugang.
Ang maong langyaw gibalhog na karon sa detention facility sa BI samtang gipaabot ang iyang deportation proceedings, susama sa mga aksiyon nga gihimo batok sa ubang mga langyaw nga nakahimo og dili maayong mga buhat samtang ania sa nasod.
Ang pagkasikop kaniya nahitabo pipila lang ka adlaw human gi-deport ang Russian vlogger nga si Vitaly Zdorovetskiy tungod sa paghimo og dili maayong binuhatan sa Bonifacio Global City ug ang pagdakop sa Estonian YouTuber nga si Siim Roosipuu kinsa gideklarar nga persona non grata sa Dumaguete City tungod sa pag-post og mga content nga walay pagrespeto nga naglambigit og mga menor de edad. / SunStar Phils.