Russian vlogger negatibo sa HIV

Nagnegatibo sa HIV o human immunodeficiency virus ang Russian vlogger nga si Nikita Chekhov, sumala sa Bureau of Immigration (BI) niadtong Biyernes.
Matod ni BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang medical examination sa maong langyaw nga gihimo uban sa Department of Health (DOH) niadtong Huwebes, nagkompirmar nga siya “non-reactive” sa HIV.
“He was likewise tested for other related illnesses, all of which yielded negative results,”matod ni Viado sa usa ka pamahayag.
Ang 21-anyos nga Russian vlogger, kinsa nahimong viral sa social media tungod sa pagpanghulga nga tuyuon niya og pakaylap ang HIV samtang ania sa Pilipinas, gidakop sa Quezon City niadtong Miyerkules.
Ang resulta sa test nagkompirmar sa unang pagduda sa BI nga ang mga post ni Chekhov sa social media mga “rage-bait” lamang, o gituyo aron makahimo og kahadlok ug makakuha og daghang atensyon sa internet.
Gisiguro ni Viado sa publiko nga ang BI nagpadayon sa pakigtambayayong sa ubang ahensya sa gobiyerno aron masiguro nga ang mga langyaw nga nag-abuso sa balaod sa Pilipinas ug naghatag og kabalaka sa katawhan maatiman sa hustong paagi.
Sa laing bahin, gitubag usab ni Viado ang bag-ong mga post sa social media sa gi-blacklist nga Russian national nga si Vitaly Zdorovetskiy, kinsa nag-upload og video nga nagreklamo bahin sa giingong dili tawhanon nga kahimtang sulod sa BI Warden Facility (BIWF).
Sa maong video, nagreklamo si Zdorovetskiy sa pagkaon nga gisilbi sa pasilidad, nga kada adlaw tuna ug kan-on ra ug naggamit siya’g kabo sa pagkaligo.
Gibutyag usab niya nga adunay mga mabdos ug mga bata nga gibalhog sulod sa pasilidad. / PNA