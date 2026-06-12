Ryzza Mae gipalit ang balay sa nakamenus niya kaniadto

Niangkon ang 2012 Little Miss Philippines ug Eat Bulaga co-host nga si Ryzza Mae Dizon nga tungod sa ilang kakabos, nakasinati siya og diskriminasyon.
“Na-experience ko po noong bata po ako, meron pong kapitbahay kami na malaki ‘yong bahay. Tapos may balikbayan siyang apo na dumating,” balik-lantaw ni Ryzza sa interbyu sa YouTube channel nga “Toni Talks” ni Toni Gonzaga.
“Nakipaglaro po ako tapos medyo nasagi po ‘yong vase. Maliit lang po ‘yong nabasag. Nasabihan po ako na, ‘Mas mahal pa ‘yan sa buhay mo!’ So parang tumatak po ‘yon sa akin na balang-araw magsisipag talaga ako para hindi ako masabihan ng ganoon,” matod ni Ryzza.
“Hindi ko po kinalimutan ‘yon. May plot twist ‘yon, Miss Toni. Noong nanalo po ako, nabili ko po ‘yong bahay nila,” chika ni Ryzza kinsa nagselebrar sa iyang 21st birthday karong adlawa, Hunyo 12, 2026.