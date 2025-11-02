S-Korean 2PM Ok Taec-yeon planong magpakasal

Gikatakdang magpakasal ang South Korean aktor ug singer nga si Ok Taec-yeon sa 2PM sa iyang longtime non-showbiz girlfriend sa Seoul next spring.
Gikompirmar kini nga balita sa iyang ahensiya nga 51K ug giingon nga ang kasal usa ka pribado nga seremonya nga tambongan lamang sa mga suod nga higala ug pamilya.
Isip pagtahod sa privacy sa iyang fiancée, dili ibutyag ang dugang nga mga detalye bahin sa kalihukan. Ang ahensiya nipasalig sa fans nga si Taec-yeon magpadayon sa iyang acting ug entertainment career human sa kasal.
Nailhan sa iyang mga role sa “Vincenzo” ug “Heartbeat,” si Taec-yeon nagpasalamat sa gugma ug suporta nga nagpabilin kaniya nga madasig sa industriya. / PR