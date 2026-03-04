Sa 53 ka LGUs sa Sugbo 10 lang ang adunay vet.

Gipublikar pag-usab sa Cebu Provincial Veterinary Office (PVO) ang 11 ka plantilla positions niadtong Lunes, Marso 2, 2026, lakip na ang pito ka slots para sa mga beterinaryo,
Kini human pakyas nga makakuha og mga aplikante taliwala sa kakuwang sa mga personnel sa panglawas sa mananap.
Matod ni Provincial Veterinarian Dr. Mary Rose Vincoy, mas gipalabi sa mga batan-ong propesyonal ang mga trabaho sa pribadong pet clinics nga mas dako og suholan kaysa sa posisyon sa gobiyerno nga naglakip sa livestock production, pag-monitor sa mga manok, disease surveillance, ug mga buluhaton sa panglawas sa publiko.
Bisan kon ang local government units (LGUs) mao ang nagsilbing “first line of defense” sa pagpanalipod sa panglawas sa publiko ug mananap, 10 lamang sa 53 ka LGUs sa Probinsiya sa Sugbo ang adunay residenteng mga beterinaryo, base sa rekord sa PVO.
Gipasabot ni Vincoy nga ang limitadong presensya sa mga municipal veterinarian makaapekto sa paghatod sa mga importanteng programa sama sa pagkontrol sa rabies, pagpugong sa mga sakit, ug pagpatuman sa mga balaod sa animal welfare.
Dugang niya, ang mga siyudad ug lungsod mao untay nag-unang responsable sa serbisyo sa panglawas sa mananap ubos sa devolved governance system.
Sa pagkakaron, ang mga siyudad sa Toledo, Bogo, Carcar, Danao, Naga, ug Talisay mao ang nagmintinar sa ilang kaugalingong mga personnel. Samtang ang mga lungsod sa Minglanilla, Dalaguete, Barili, ug Daanbantayan adunay mga beterinaryo nga ubos sa ilang Municipal Agriculture Offices imbes nga usa ka buwag nga veterinary office.
Ang ubang mga lungsod nakig-alayon na lang sa PVO alang sa mga serbisyo.
“Kini angay unta nga mahimong kabalaka sa lokal nga kagamhanan. Ang mga lungsod ug siyudad kinahanglan nga moaksiyon niini,” matod niya.
Ubos sa Local Government Code, ang posisyon sa municipal veterinarian optional lamang.
Apan ang Anti-Rabies Act of 2007 nagmando sa mga first-class municipalities nga mokuha og kaugalingon nilang mga vet, bisan kon ang pag-hire nagdepende gihapon sa desisyon sa mayor.
Bisan pa man sa kakuwang sa personnel, nagpadayon ang PVO sa pagpatuman sa mga inisyatiba sa tibuok probinsiya.
Niadtong Pebrero 2026, ang provincial veterinary teams nakakapon sa 667 ka mga binuhi ubos sa kampanya sa pagdumala sa populasyon sa mananap.
Kini nga inisyatiba nagtumong sa pagpasiugda sa responsable nga pagpanag-iya og binuhi ug pagtubag sa mga suliran sa mga latagaw nga mananap sa komunidad.
Ang PVO mopadayon sa pakig-alayon sa mga LGU alang sa pagbakuna batok rabies, pag-monitor sa mga sakit, ug uban pang serbisyo sa beterinaryo sa tibuok Sugbo. / CDF