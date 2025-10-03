Sa Enero ang sunod away ni Pacquiao

Sukwahi sa orihinal nga plano, karon nang Enero, 2026, ipahigayon ang sunod away ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao apan magpabiling si World Boxing Association (WBA) welterweight champion American Rolando “Rolly” Romero ang gipunterya nga kontra.
Gipasabot sa dugay na nga advisor ni Pacquiao nga si Sean Gibbons nga imbes karong Disyembre, 2025, nakadesisyon sila nga iuswag kini gumikan kay sa ilang tan-aw, ang pagsugod sa 2026 maoy labing angayan pahigayunan sa sunod away sa Pambansang Kamao ng Pilipinas.
“I think the perfect time for Manny to make a statement to come back is January,” pasabot ni Gibbons nga napatik sa Espn.com. / ESL