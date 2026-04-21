Sa Hulyo i-rollout ang 50 ka e-bus sa Sugbo

Gisugdan na sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang preparasyon alang sa pag-rollout sa inisyal nga 50 ka electric buses sa Hulyo 2026, isip lakang sa pagtubag sa krisis sa enerhiya ug pagpalambo sa sistema sa transportasyon sa tibuok lalawigan.
Si Cebu Governor Pamela Baricuatro, kauban sila si Provincial Administrator Atty. Ace Durano, Executive Assistant V Elizar Sabinay Jr., ug Provincial School Board focal person Christopher Baricuatro, nakigtagbo sa mga opisyales sa Global Electric Transport (GET) Philippines nga gipangulohan sa ilang presidente nga si Freddie Tinga.
Ang maong panagtagbo nagtinguha nga mapahimutang ang plano sa modernisasyon nga makatabang sa pagpakunhod sa pagsalig sa mahalong presyo sa lana.
Ubos sa maong programa, dako og papel ang mga transport cooperatives sa Sugbo pinaagi sa usa ka business ug financing model nga gidisenyo nga mahimong “cooperative-friendly” ug sayon alang sa mga drayber ug operator.
“Gisugdan na ni og roll, it’s actually a program of DOTr, DTI, ug kining supplier sa electric bus kaning GET,” asoy ni Baricuatro.
Duna nay pito ka e-buses ang kasamtangang nagbiyahe sa Sugbo isip augmentation sa transportasyon.
Sa pagkakaron, gipaspasan na sa Provincial Planning and Development Office (PPDO) ang paghingpit sa mga technical studies ug ang pagduso sa Letter of Intent (LOI) ngadto sa Department of Transportation (DOTr) ug Department of Trade and Industry (DTI) ning semanaha.
Gisusi na sab ang mga rota nga sagad agian sa mga commuters sa nagkadaiyang siyudad ug munisipalidad, lakip na ang pagsumpay sa mga isla sa Camotes ug Bantayan nga sagad dagsaon sa mga turista.
Target sa probinsiya nga makab-ot ang hingpit nga implementasyon sa maong sistema sa dili pa ang Septiyembre 2026 aron hingpit nga mabalhin ang Sugbo ngadto sa mas sustainable nga matang sa transportasyon. / ANV, CDF