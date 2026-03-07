Sa Marso 15 mahawan na ang basura sa SRP

Giseguro sa Department of Public Services (DPS) nga mahawan na ang napundo nga basura sa South Road Properties (SRP) inig ka Marso 15.
Ang maong lakang gihimo sa Dakbayan sa Sugbo aron matubag ang mga reklamo sa mga establisimento bahin sa grabeng baho nga nakaapekto na sa turismo ug negusyo sa dapit.
Isip kabahin sa paningkamot nga masulbad ang problema, ang kagamhanan sa dakbayan naglantaw sa usa ka bahin sa White Road sa Barangay Inayawan nga himoong temporaryong transfer station sa higayon nga ma-finalize na sa service provider ang kontrata niini sa tag-iya sa yuta, matod ni DPS head Paul Gelasque.
Sa usa ka interview sa radyo Brigada Cebu, niingon si Gelasque nga nakasabot ang dakbayan sa mga kabalaka sa mga tag-iya og restawran ug uban pang negusyo sa SRP, ilabi na kadtong nagsalig sa turismo ug pagpangaon sa gawas.
Una niini, ubay-ubay nga mga tag-iya og restawran ang nipadangat og open letter ngadto kang Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. ug sa mga miyembro sa City Council, nga nanawagan og dinaliang aksyon sa sitwasyon sa basura duol sa SRP baywalk.
Matod sa mga negosyante, ang pait nga baho gikan sa basura nagsugod na sa pag-apekto sa ilang operasyon ug sa kasinatian sa mga kustomer nga mobisita sa lugar.
Dugang sa mga negosyante, daghan sa ilang mga kustomer ang moadto sa SRP baywalk aron unta malingaw sa talan-awon ug presko nga hangin, apan ang grabeng baho maoy nakapawala sa ilang gana nga magdugay o mobalik pa sa dapit.
Isip tubag, giila ni Gelasque ang kahasol nga nasinati sa mga establisimento apan niingon siya nga ang kagamhanan sa dakbayan kasamtangang nag-atubang og krisis sa basura.
Gipasabot niya nga ang baho dili permi, apan sagad motumaw panahon sa nighttime hauling operations.
Matod niya, ang DPS nagpatuman og mga lakang sama sa pag-spray og deodorizer aron maminusan ang baho samtang anaa pa ang basura sa SRP.
Hinuon, niingon siya nga limitado ang kapilian sa dakbayan human ang Asian Energy sa Polog, Consolacion mihunong na sa pagdawat sa basura sa Dakbayan sa Sugbo.
Gibutyag ni Gelasque nga gihatagan na siya ni Mayor Archival og deadline aron makuha ang mga basura sa SRP.
Kon mahurot na og karga ang basura, ang kagamhanan sa dakbayan nagplano nga mohunong na sa paggamit sa SRP isip temporary storage site.
Ang mga basura gikan sa mga barangay dad-on na sa transfer station sa White Road, Inayawan.
Giklaro ni Gelasque nga dili kini landfill kondili usa lang ka dapit diin temporaryong pundokon ang basura sa dili pa kini ihatod sa final disposal facilities.