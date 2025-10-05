Sa Oct. 8 ilubong ang 11 ka tawo namatay sa linog

Kadtong 11 ka mga tawo lakip na ang dos anyos nga bata nga nangamatay sa pagtay-og sa magnitude 6.9 nga niresulta sa landslide sa bukirang barangay sa Binabag, Bogo City niadtong Septiyembre 30, 2025, ang gikatakda nga ilubong sa Miyerkules, Oktubre 8.
Lakip sa mga nangamatay ang unom ka sakop sa banay nga Malinao sa dihang ang ilang balay gidat-ugan sa mga dagkong bato ug yuta nga nidahili ug nitabon sa ilang pinuy-anan.
Sa maong hitabo namatay ang 36 anyos nga amahan, asawa, 37 ug ilang duha ka mga anak nga nag-edad ug 8 ug 11 ka tuig.
Naapil ang duha pa ka pag-umangkon nga nagpangidaron og 5 ug 10 anyos.
Laing nagbangutan ang usa ka amahan nga si Silvestre Ytang, sa dihang wa niya maluwas ang iyang 17 anyos nga anak babaye sa dihang iyang gitabang ang iyang asawa ug duha ka buwan nga kinamanghuran nga anak.
Nakaangkon sila og injury sa ilang ulo samtang ang iyang anak babaye nadat-ugan sa haligi sa ilang balay.
Asoy ni Ytang nga dako pa unta ang pangandoy sa iyang anak nga anaa sa Grade 11, senior high school student. / DPC, Bryce Ken Abellon