Saag nga bala milapos sa kisame, 1 samdan

Nasamdan ang 38-anyos nga babaye human maigo sa saag nga bala samtang natulog sa ilang balay sa Sityo Bayabas, Barangay Lawaan II, Talisay City niadtong alas 4 pasado sa kaadlawon, Oktubre 7, 2026.
Giila ang naangol nga si Joy Lacida, usa ka freelance driver nga niadto sa iyang kapuyo nga si Cherry sa dihang nahitabo ang insidente.
Matod ni Lacida, nakamata sila tungod sa kusog nga paka gikan sa atop. Nakakita sab sila og mura’g adunay ni-spark sa atop apan wala sila magtuo nga bala.
Samtang nibalik sa pagkatulog, nabantayan ni Lacida nga namanhod ang iyang kamot.
Sa dihang gipasiga ni Cherry ang suga, didto nila nakita nga nagdugo ang iyang kamot ug nakit-an ang bala duol sa iyang unlan.
Tungod sa kahadlok, nag-Facebook Live si Cherry aron mangayo og tabang human wala sila makadawat og tubag sa ilang mga tawag ug walay silingan nga nakadungog sa ilang pagpangayo og tabang.
“Wala na gyud koy laing nahunahunaan nga buhaton kay kon pananglitan mamatay mi, naay nakakita sa video. Grabe lang gyud akong kakuyaw,” matod ni Cherry.
Wala sab sila mogawas sa balay kay nahadlok nga basin anaa pa sa gawas ang tawo nga nagpabuto.
Mga alas 5 pasado sa buntag, niabot ang ilang silingan ug nitabang kanila sa pagreport sa insidente ngadto sa kapulisan.
Sa pagsusi sa atop, nakit-an ni Lacida ang bangag nga giagian sa bala.
Gidala dayon sila sa tambalanan aron matambalan ang samad ni Lacida.
Matod sa mag-live-in, ikaupat na ang ilang gipuy-an sa maong lugar nga natugpahan og bala, apan sila pa ang unang nireport sa insidente ngadto sa kapulisan.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Talisay City Police, gituohang gikan sa .45 caliber nga armas ang bala.
Gisubay na sa mga awtoridad ang posibleng gigikanan sa bala ug ang mga armado sa maong dapit. / JDG