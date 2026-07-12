Saba nga tambotso, target sa checkpoint

Gipakusgan sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) ang pagpahigayon og checkpoint sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan sa Sugbo nga nakatutok sa pagpanakop sa mga saba nga tambotso sa mga sakyanan (modified muffler).
Ubos sa pagpangulo ni Police Lt. Col. Jomar Medil, hepe sa TEU, hugot nga gipatuman sa kapulisan ang Republic Act 4136 ug Cebu City Ordinance No. 801 aron pag-disiplina sa mga drayber ug masiguro ang kaluwasan sa tanang mogamit sa karsada.
Aron mapakita ang seryosong tinguha sa maong kampanya, nangunay mismo ang bag-ong hepe sa CCPO nga si Police Colonel Ricky Sumalde sa gihimong checkpoint sa mga sakop sa Mabolo Police Station didto sa Veterans Drive, Barangay Lahug, niadtong Biyernes sa gabii, Hulyo 10, 2026.
Personal nga gisusi ni Sumalde ang operasyon aron mo-supervise sa iyang mga sakop sa hustong pagpatuman sa checkpoint pinasubay sa police operating procedures. / AYB