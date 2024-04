Sable: Usbon ang estorya sa Suba

“Ang narrative sa una sa Suba, delikado, daghang bugoy. Ganahan ko i- change na,” matod ni Sable.

PANGINAHANGLAN SA KATAWHAN

Sa iyang pag-asumer, namatikdan ni Sable ang mga programa ug serbisyo sa tibuok dakbayan nga makaabot ug makatabang gyud unta sa katawhan apan wala masayri ug wala mailhi sa mga lumolupyo.

“As a public servant jud, primary jud nimo nga trabaho ang pagtabang sa imong constituents. Silbi ikaw maghatud sa mga programa sa siyudad ug sa barangay and even sa national,” matod ni Sable.

Bisan si Sable mismo nibutyag nga nasayod siya sa pipila ka mga programa ug serbisyo sa Siyudad nga magamit sa publiko.

Kay nahibaw-an nga duha ra ka tuig ang ilang katungdanan, gusto ni Sable nga tutukan ang pagka-transparent sa mga programa ug serbisyo sa iyang mga konstituwente aron mapahimuslan sulod ning mga tuiga.

“Unsa man galeng ang services didto sa City, magpahiba­wo ka sa mga tawo aron ma­ga­mit pud nila. Kon buot hu­na-­hunaon, daghan kaayo og services ang Siyudad pero ang mga tawo gamay ra kaayo og nahibaw-an,” dugang pa niya.

Usa ka pananglitan nga iyang nahisgutan mao ang City Health Assistance Medicines Program (CHAMP), gitanyag nga libreng medical aid sa Siyudad sa tanang mga lumulupyo nga mga botante sa dakbayan ug sa ilang mga dependent.

Aron maka-avail sa medical ug hospital benefit ubos sa Champ, gikinahanglan ang mosunod: filled-up application form, voter’s certificate gikan sa Comelec, barangay clearance, medical abstract, hospital bill ug/o resibo. Ang ebalwasyon ipa­higayon sa Department of Social Welfare and Services.

Kon maisip nga kuwalipikado, ang usa mahimong maka-avail og P25,000 sa pagpaospital, P5,000 sa tambal ug P5,000 sa laboratory procedures matag tuig.

KALIMPYO

Seryuso sab si Sable sa pagsumpo sa basura ug pagtangtang sa mga nakabara sa drainage system sa barangay nga nagkanayon, “Ang gi-focus nako karon kay kini pud kalimpyo, kaning gitawag nila nga gubat sa baha. Ganahan ko nga matrabaho ang drainage system kay magkagrabe ang baha.”

Si Sable ug ang iyang team nanglimpyo sa ilang drainage kada adlaw. Gani, mapasalamaton siya sa ‘Kalinisan Day’, usa ka memorandum sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

“Dako kaayo ko og pasalamat anang memorandum sa DILG nga ‘Kalinisan Day’,” siya nagkanayon.

MGA PROYEKTO

Sa pagtan-aw sa kaayuhan ug kaugmaon sa kabatan-unan, si Sable naghuna-huna sa kabataan nga grabe og panginahanglan nga makabaton og kaugalingong publikong elementarya ug hayskol.

“Sa youth, paningkamutan nako ang wa madayon nga eskwelahan nga plano ni Papa,” matod niya.

Inay adto sa silingang barangay magpa-enrol, siya mag­tukod og eskwelahang publiko aron mahatagan og accessibility ug kasayon ang kabataan ug mga ginikanan. Adunay daycare center lang ang Suba.

Gusto usab ni Sable nga paninduton ang ilang seaside area ug himuong boardwalk, ipatuman ang three meter easement.

“Visible man jud kaayo sa SRP ang coastal area sa among barangay. Ganahan ko makita nila nga limpyo ug hapsay ang Brgy. Suba,” matod niya.

Ubos sa iyang pamunoan, gusto sa batan-ong hepe nga ilhon ang panginahanglan sa iyang mga konstituwente labaw sa tanan ug matubag ang problema sa katawhan. “Para nako, kon ideas lang daghan jud kaayo. Pero unya ra ta maghunahuna og development, unahon sa problema sa barangay.” /