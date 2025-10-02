Sabon gang misiaw sa Siyudad sa Sugbo

Gipasidan-an ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang publiko sa duha ka klase sa modus operandi sa mga mangingilad ang soap gang ug mga makililimos.
Ang soap gang mao ang mga grupo nga moduol sa mga drayber ug mamugos sa pagpabayad kay gilimpyuhan ang windshield sa ilang sakyanan.
Ang ilang estilo, magdala og sabon, magwara-wara nga free kunohay, mangayo og ID, unya moingon nga kaliwat aron mangilkil og kuwarta.
Gimanduan ni Archival ang Cebu City Police Office (CCPO) nga makig-alayon sa barangay aron masumpo ang pangilkil.
Naobserbahan ang pagsaka sa mga nagpakilimos tungod sa holidays.
Gituohan nga konektado kini sa usa ka sindikato kay dunay giingong L300 nga sakyanan nga makit-an nga naghulog og mga bata aron magpakilimos ug kuhaan pa og tsinelas.
Ang City Anti-Mendicancy Board gipatawag aron pag-ila ug paghatag og intervention niining mga makililimos.
Giawhag sa Mayor ang mga residente nga I-report dayon ang mga insidente aron mapahunong ang mga extortion schemes ug harassment. / EHP