Sabonis makapalta og duha ka duwa

Dili makapakita og aksyon si All-Star center Domantas Sabonis sa mag-unang duha ka mga duwa sa Sacramento Kings sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA) gumikan sa iyang nasinating angol (Grade 1 hamstring strain).
Kini maoy hinungdan nga wala nakaduwa si Sabonis sa katapusang duwa sa Kings batok sa Los Angeles Clippers.
Gikonsiderar nga usa ra ka minor injury ang nasinati ni Sabonis ug gilaumang makabalik ra dayon siya pagduwa, posible sa ikatulong tahas sa Kings batok sa LA Lakers karong Oktubre 27, 2025 (PH time). / Gikan sa wires