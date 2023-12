Sabonis naghari para sa Kings

Nakahimo og triple-double si Domantas Sabonis aron pangulohan ang Sacramento Kings sa pagtumba sa Phoenix Suns, 120-105, sa National Basketball Association (NBA) regular season game sa Sacramento, California, Disyembre 23 (RP time).

Mikulit si Sabonis og 28 puntos, 12 ka assists ug 11 ka rebounds alang sa iyang ikaupat nga triple-double karon nga season.

“We see the work that he puts in,” pagdayeg ni Kings forward Harrison Barnes kang Sabonis. “It’s a testament to his commitment.”

Nakuha sa Sacramento ang ikaunom nga daog sulod sa walo ka mga duwa ug misaka ang ilang rekord ngadto sa 17-10 nga anaa sa ikaupat nga pwesto sa Western standings.

Si Kevin Durant nibuhat og 28 puntos alang sa Phoenix nga nagkapuliki ug napilde og ikaupat sulod sa ilang uwahing lima ka mga duwa.

Di hinuon kompleto ang Suns tu­ngod sa problema niini sa injuries. Wa sa lineup sila si Bradley Beal (ankle), forward Josh Okogie (hip strain) ug center Jusuf Nurkic (personal reasons).