Sabonis taudtaod pa makabalik sa pagduwa

Nisamot kabug-at ang kalbaryo nga gipas-an sa Sacramento Kings human nasuta sa MRI imaging nga ang ilang pambatong sentro nga si Domantas Sabonis nakasinati og partial meniscus tear sa wa nga tuhod niini.
Tungod niini, gilaumang molanat pa og taastaas nga panahon una makabalik pagduwa si Sabonis sa 2025-26 National Basketball Association (NBA). Tulo ngadto sa upat ka mga semana gikan karon, hayan susihon pagbalik ang kondisyon sa 29 anyos nga si Sabonis.
Ang three-time All-Star katapusang niduwa niadtong Lunes, Nobiyembre 17, 2025 (PH time) diin nikolekta kini og 17 puntos ug 13 rebounds sa kapildihan sa Kings batok sa San Antonio Spurs, 110-123.
Si Sabonis, kinsa three-time All-Star, nag-average og 17.2 points, 12.3 rebounds, 3.7 assists, ug 1.2 steals sa wala pa kini naangol. Ang Kings nagbitay sa may ilawom nga bahin sa Western Conference dala ang 3-13 nga rekord. / Gikan sa wires