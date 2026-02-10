SAC mibutyag sa special awardees

Sa ilang bililhong kontribyusyon dili lang sa Cebu sports, kon dili lukop nasod, ubay-ubay nga coaches ug mga atleta ang pasidungggan og special citations sa 40th Sportswriters Association of Cebu-San Miguel Brewery (SAC-SMB) Cebu Sports Awards karong Marso 8, 2026, sa Activity Center sa Ayala Center Cebu.

Lakip sa hatagan ning maong rekognasyon mao sila si Mark Mahinay (athletics), Nickson Andwele Cabañero (basketball), Arlando Senoc, Rodex Piala, Christian Araneta, ug Christian Balunan (boxing), Toledo- Xignex Trojans (chess), Marlon Aliño ug Lucy Hamilton (dancesport), Kamil Jaser Amirul ug Ronito Mendoza (football).

Pasidunggan sab sila si basketball referee Aaron Rey Cañete, Allison Kyle Quiroga (karatedo), Juancho Miguel Masecampo (shooting), Motic Panogalinog (skateboarding), John Dexter Tabique and Fernando Agad (weightlifting), Lord Garnett Talisic (scrabble), Everett Pete Niere, Claudwin Seven Toñacao, ug Juvels Velos (tennis).

Ang Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles ug University of the Visayas Green Lancers (basketball), Don Bosco Technical College Greywolves (football), lakip na ang University of Cebu Webmasters, University of San Jose-Recoletos Lady Jaguars, ug University of San Carlos Lady Warriors (volleyball) pasidunggan pud sa pagdaog og mga kampyunato sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (CESAFI).

Ang mga coach nga pasidunggan mao sila si Arvin Loberanis (athletics), Rommel Rasmo, Gary Cortes, ug Joph Cleopas (basketball), Oliver Colina ug Glenn Ramos (football), Roland Remolino (triathlon), Rhodee Ann Saavedra (karatedo), Ramon Solis ug Christopher Bureros (weightlifting). (Pooled Report)