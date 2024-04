SAC-SMB Sports Awards ibalik, Mayo 26

Human sa upat ka mga tuig nga pagpalta tungod sa pandemic, mahibalik ang Sportswriters Association of Cebu-San Miguel Beer Sports Awards karong Mayo 26, 2024 sa Ayala Terraces.

Ang mga sakop sa SAC, nga gipangulohan sa presidente niini nga si John Pages, naghugpong niadtong Abril 3, 2024 sa Coffee Vinyl aron pag-finalize sa mga detalye kabahin sa pagbalik sa kalihukan.

Sa naandan, ang kalihukan mohatag og pasidungog sa mga Sugboanon o Cebu-based nga mga atleta sa ilang mga kalampusan nga nakab-ot sa nilabay lang nga tuig.

Apan ning higayuna, nakadesisyon ang grupo nga hatagan og pasidungog ang malampusong mga atleta sa minglabay nga duha ka mga tuig.

Lakip sa mga nominado alang sa major awards mao sila si multiple Philippine Basketball Association (PBA) MVP June Mar Fajardo, Southeast Asian Games ug World 10-ball team champion Rubelin Amit, world boxing champion Melvin Jerusalem, 2023 Philippine Amateur stroke play women’s champion Junia Gabasa, karter William John Riley Go, ug skateboarder Margielyn Didal.

“I think it’s timely that we revive the SAC Awards since for the past two years, local, national, and international sports events have returned and a lot of Cebuanos have excelled,” matod ni Pages.

Gawas ni Pages, ningtunga sab sa panaghugpong sa SAC-SMB mao sila si Jingo Quijano, Mike T. Limpag, Jun Migallen, Calvin Cordova, Dale Rosal, Caecent Magsumbol, Edri K. Aznar, Rick Gabuya, ug Emmanuel Villaruel.

Gawas sa major awards, ang grupo mohatag sab og citations sa mga atleta nga ningdaug sa international tournaments sama sa SEAG ug sa mga nasulod sa national team.

“We are inviting everyone to join us in the SAC-SMB Awards. This is your chance to meet the best athletes of Cebu,” dugang ni Pages. /POOLED REPORT