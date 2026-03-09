Sacleo: 113 ka suspetsado nadakpan

Kapin sa 100 ka mga suspetsado ang nangadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa tulo ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operations (Sacleo) sa Marso 6-8, 2026.
Usa sa labing dako nga accomplishment mao ang pagkasakmit sa P1.1 million nga balor sa ilegal nga drugas sa Sityo San Juan, Brgy. Mambaling.
Ang suspek giila nga si alyas Unga, 21, taga Sityo Riverside, Barangay Duljo Fatima, Siyudad sa Sugbo nga nakuhaan og binulto sa gituohang shabu.
Lakip sa nadakpan ang laing drug suspect nga si alyas Bilat niadtong Marso 6, 2026, sa Sityo Bato, Barangay Ermita nga nakuhaan og balor P340,000 nga shabu.
Samtang sa ilang kampanya batok sa mga wanted person, ang CCPO nakasikop og upat ka most wanted persons.
Nipasabot si Police Lt. Col. Franco Rudolf Oriol, ang deputy city director for administration sa Cebu City Police Office, nga matag semana nilusad og Sacleo aron mapugngan ang krimen sa matag barangay. / AYB