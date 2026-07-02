Sacleo: Dul-an 500 ka tawo sikop, P16.1M nga shabu sakmit

Dul-an sa 500 ka tawo ang nangadakpan sa tibuok Central Visayas atol sa tulo ka adlaw nga Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations (Sacleo) niadtong Hunyo 26-29, 2026.
Ang maong operasyon gihimo ubos sa kampanya sa Department of the Interior and Local Government (DILG) nga Safer Cities Initiative.
Sulod sa maong mga adlaw, ang Police Regional Office (PRO) 7 nakasikop og 211 ka mga suspetsadong drug personalities ug nakasakmit og 2,380.13 gramos sa gituohang shabu nga mobalor og kapin P16.1 milyunes.
Sa kampanya batok sa mga armas nga walay papeles, laing 27 ka indibidwal ang nangasikop samtang 81 ka mga armas ang nakumpiska.
Gawas niini, natiklo sab sa kapulisan ang 10 ka most wanted persons ug 70 ka laing wanted pinasikad sa pagpatuman sa warrant of arrest.
Sa laing bahin, 172 ka mga sugarol ang naposasan sa operasyon batok illegal gambling diin kasagaran kanila nalambigit sa swertres, baraha, ug hantak.
Ang tanang nangadakpan kasamtangang gitanggong sa nagkadaiyang mga police station ug gipasakaan na og tukmang kaso sa korte. / AYB