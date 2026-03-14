Sadsad sa Kadaugan dili masaksihan karong tuiga

Gipahibawo sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga menosan ang selebrasyon sa ika-505 nga Kadaugan sa Mactan karong Abril, dungan sa pag-uswag sa street dancing ug ritual dance competitions tungod sa krisis sa enerhiya sa kalibutan nga epekto sa tensyon sa Middle East.
Gipahayag ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan nga lakip sa mga kalihukan nga gipahunong una mao ang Sadsad sa Kadaugan 2026 Street Dancing ug ang Grand Ritual Showdown.
Matod sa Mayor, ang desisyon sa pagpakunhod sa mga aktibidad gihimo human sa konsultasyon ug pagtuon uban sa City Tourism Office ug mga organizers.
“In light of the ongoing energy crisis resulting from the conflict in the Middle East, the City Government of Lapu-Lapu announces the scaling back of activities for the 505th Kadaugan sa Mactan celebration this April,” matod ni Chan.
Ang Kadaugan sa Mactan usa ka tinuig nga festival sa Lapu-Lapu nga magsaulog sa makasaysayanong Gubat sa Mactan niadtong Abril 27, 1521, diin gipildi ni Datu Lapulapu ug sa iyang mga manggugubat ang pwersa ni Ferdinand Magellan.
Bisan pa sa mga kausaban, madayon gihapon ang tinuig nga Reenactment sa Kadaugan sa Mactan, uban sa mga nightly events ug ang Kadaugan Food Festival nga magpasundayag sa mga lamiang pagkaon gikan sa mga lokal nga negusyante. / DPC