Safer Cities: PNP, DSWD magtinabangay sa pag-atiman sa ma-rescue nga mga menor

Ang Philippine National Police (PNP) nakig-alayon na karon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) aron masulbad ang posibleng paghuot sa mga youth shelter.
Kini taliwala sa hugot nga pagpatuman sa curfew alang sa mga menor de edad ubos sa Safer Cities Initiative sa gobiyerno.
Sa usa ka pamahayag, si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. nagkanayon nga tumong niini nga lakang nga maseguro nga ang mga menor de edad nga makuha atol sa operasyon sa curfew maatiman sa hustong paagi ug dili makapahuot sa mga pasilidad sama sa Bahay Pag-asa.
“Our goal is to protect the youth, not overwhelm the system. By working closely with DSWD, we ensure that rescued minors receive proper care without straining our shelters,” matod ni Nartatez.
Giluwat sa PNP Chief ang maong pamahayag human nipadayag og kabalaka ang mga stakeholder bahin sa kapasidad sa mga lokal nga shelter, ilabi na kon daghan ang mga menor de edad nga makuha sa usa lang ka gabii.
Una niini, giawhag sa Children’s Legal Rights and Development Center ang Department of the Interior and Local Government nga rebyuhon ang kinatibuk-ang polisiya sa curfew sa Metro Manila, dungan sa pasidaan nga mahimo kining moresulta sa dinalidali nga pagdakop ug posibleng pagpangabuso sa mga bata nga anaa sa delikadong sitwasyon.
Sa pagkutlo sa mga nangaging kampanya sama sa anti-loitering drive niadtong 2018, namatikdan sa grupo nga ang hugot nga pagpatuman niresulta kaniadto sa paghuot sa mga pasilidad sa Bahay Pag-asa ug mga taho sa dili maayong pagtratar.
Apan, gibarugan ni Nartatez nga ang polisiya sa curfew gitumong isip usa ka paagi sa pagpugong (preventive) imbes nga silot (punitive).
“The curfew is a preemptive shield. It reduces the window of opportunity for syndicates to exploit minors and keeps our youth away from environments that breed criminality,” ingon sa heneral.
Gihatagan sab niya og gibug-aton ang dinaliang pagpatuman niini pinaagi sa paghisgot sa nahitabong pagpanulis sa usa ka gasolinahan sa General Emilio Aguinaldo, Cavite niadtong Abril 6 nga naglambigit sa duha ka suspek nga nagsakay og motor, diin ang usa niini usa ka 17-anyos nga lalaki.
Matod sa mga awtoridad, ang mga suspek nga armado og shotgun ug handgun, nikuha og P30,450 gikan sa establisimento sa wala pa sila nisibat.
Gigukod sa kapulisan ang mga suspek nga niresulta sa pagkasikop sa usa ka 21-anyos nga lalaki nga nakaangkon og samad pinusilan atol sa pinusilay. Ang suspetsadong menor de edad nadakpan sab sa gihimong follow-up operation. / TPM