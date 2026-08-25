Safety drill ipahigayon sa 6 ka tunghaan sa Lapu

Unom ka eskwelahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang giila isip pilot sites alang sa Nationwide Simultaneous School Safety Drill for Active Attack Incidents nga ipahigayon sa Septiyembre.
Ang mga pilot school naglakip sa Babag, Bankal, Marigondon, Mactan, Pusok, ug ang usa sa isla sa Olango ang Sta. Rosa nga naglangkob sa junior ug senior high schools.
Ipahigayon ang maong drill subay sa direktiba sa Department of Education (DepEd) Central Office tungod sa mga bag-ohay nga insidente sa active attack sa mga eskuwelahan sa nagkadaiyang bahin sa nasod.
Matod ni DepEd Lapu-Lapu City Schools Division Office Superintendent Marilyn Andales nga nahinabi sa SunStar Cebu niadtong Martes, Agusto 25, 2026, ang inter-agency coordination meeting gihimo alang sa pagpangandam sa nationwide simultaneous active attack drill.
Niadtong Lunes, Agusto 24, nagtigom ang City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), DepEd Lapu-Lapu City Schools Division, Lapu-Lapu City Police Office (LCPO), City Traffic Management Services, ug uban pang hingtungda’ng ahensiya aron i-review ang contingency plan sa siyudad ug pagseguro sa mga lakang sa seguridad.
Sa dili pa ang drill sa Septiyembre 3, ang unom ka pilot schools moagi una sa pre-orientation ug tabletop exercise sa DepEd Division Office.
Apil sa kalihukan ang Parent-Teacher Association, CDRRMO, Lapu-Lapu City Fire District, kapulisan, CTMS ug uban pang hingtungdan nga ahensiya.
Matod ni Mark Anthony Bautista, hepe sa City Public Information Office, ngadto sa SunStar Cebu, gimanduan ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan ang LCPO nga hingusgan ang security operations ug police visibility sa mga eskwelahan pinaagi sa koordinasyon sa mga opisyal sa barangay ug DepEd Lapu-Lapu City Schools Division Office.
Iyang gidugang nga gimanduan sa mayor ang mga opisyal ug awtoridad nga ipatuman ang mga lakang lakip ang pag-inspeksyon sa bag sa mga tinun-an sa dili pa mosulod sa school premises. /