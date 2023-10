Sagad sa mga incumbent nga kapitan sa Cebu City na-reelected

Halos katunga sa mga incumbent barangay kapitan sa dakbayan sa Sugbo nakadepensa sa ilang mga puwesto ug magpadayon sa ilang posisyon sa mosunod nga duha ka tuig, o hangtod sa 2025.

Ang mga kanhi konsehal sa Dakbayan sa Sugbo nga naglakip nila ni Dave Tumulak, Lea Japson, ug Sisinio Andales giila usab nga bag-ong mga punoan sa barangay sa Barangay Basak Pardo, Banilad, ug Pahina Central.

Base sa partial ug unofficial nga resulta sa barangay elections alas 3 sa hapon sa Martes, Oktubre 31, 2023, adunay 39 ka mga incumbent barangay captain ang naproklamar nga mananaog, apil ang Association of Barangay Councils (ABC) president ug Kasambagan Barangan Captain Franklyn Ong.

Laing barangay kapitan nga makapadayon sa paglingkod sa ilang katungdanan isip punong barangay mao sila si Reynald A. Lauron sa Cambinocot; Mariano V. Ando (Carreta); Harry R. Eran (Cogon Pardo); Freddie T. Esmas (Day-as); Mark Rizaldy V. Miral (Ermita); Orlan B. Herrera (Guba); Ruperto B. Bacolod Jr. (Hipodromo); Kirk Bryan J. Repollo (Inayawan); Rex Y. Millan (Kalubihan); Raquel E. Avila (Kamagayan); Jessica P. Cadungog (Kamputhaw); Susan B. Enriquez (Kinasang-an Pardo); Hazel Ann M. Empleo (Lahug); Agustin P. Partulan (Lusaran); Richard M. Adolfo (Mabini); Arnulfo R. Cambonga (Pahina San Nicolas); Nilo C. Tariman (Pit-os); Jerson A. Cadampog (Pung-ol Sibugay); Eleno M. Andales Jr. (Punta Princesa); Danilo P. Teves (Quiot Pardo); Maria Ailien R. Guardo (Sambag 1); Daido Stephen D. Abcede Jr. (San Antonio); Clifford Jude G. Niñal (San Nicolas Proper); Virginia Abenoja (San Roque); Jerome B. Lim (Santa Cruz); Lourdes R. Ramirez (Santo Niño); Jovito S. Ladrazo (Sapangdaku); Sergio S. Ocaña (Sawang Calero); Ana C. Tabal (Tagba-o); Dario B. Arcilla (Talamban); Brian M. Bontuyan (Taptap); ug Alejandro D. Borres (To-ong).

Pito ka incument barangay captains hinuon napakyas.

Sa pagpahigayon sa barangay elections ug sa bag-ong set sa barangay officials sa pipila ka barangay, gilauman usab nga mausab ang mga opisyal sa ABC.

Si Ong, sa mensahe sa SunStar Cebu niadtong Martes, nagkanayon nga ang pagpahigayon sa ABC elections kasagaran gikatakda 60 ka adlaw gikan sa adlaw sa barangay elections, apan ning higayuna, siya miingon nga maghuwat pa sila sa tambag sa Liga ng mga Barangay National Executive Committee ug Department of the Interior and Local Government (DILG).