Sagunsin nga daog Spurs 12 na

Gipangbuntog sa San Antonio Spurs ang host Utah Jazz, 110-102, aron irehistro ang ilang ika-12 nga sagunson nga kadaugan sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Lunes, Nobiyembre 16, 2026 (PH time).
Ang 12 ka sagunsong kadaugan sa Spurs mao ang labing taas nga nahitabo sa 2026-27 season.
Wala natuyo nga mao sab kini ang naghatag sa Jazz sa ika-12 niining sagunsong kapildihan, labing taas sab sa season.
Ang Spurs, nga ningsulbong sa 12-2 nga rekord nga nagbutang kanila sa ibabaw nga bahin sa Western Conference kauban ang Los Angeles Lakers, gipangulohan ni Fil-Am Star Dylan Harper pinaagi sa iyang 31 puntos ug siya ka rebounds.
Ang 7’4” nga higante nga si Victor Wembanyama nidugang og 26 puntos ug 11 rebounds alang sa Spurs samtang nitampo og 20 puntos si Stephon Castle.
Ang Jazz, nga ningsukarap sa labing ubos sa West dala ang 1-13 nga rekord, gipangulohan ni Mo Bamba pinaagi sa iyang 26 puntos, niamot og 17 puntos si Darryn Peterson samtang nidugang og 14 puntos si Brice Sensabaugh.
Human sa sikit nga kombati sa 1st half, ang Spurs nakahigayon pagdistansya og dobleng numero nga puntos, 67-57, sa sayong bahin sa 3rd quarter.
Apan ninggukod ang Jazz aron tablahon ang duwa, 81-81, paghuman ning maong quarter.
Kanunay nga naglabaw ang Jazz sa 4th quarter apan nakahigayon ang Spurs pagtabla og balik niini, 102-102, sa nahabiling 2:04 minutos.
Human niini, ningkaging ang opensa sa Jazz unya nimugna og walo ka sunodsunod nga puntos ang Spurs aron iselyo ang kadaugan. / Gikan sa wires