Sagunson nga daog tinguha sa Gin Kings

■ PAMBATO: Si RJ Abarrientos (No. 4), kinsa maoy No. 3 overall pick sa niaging PBA rookie draft, mao karon ang bag-ong pambato sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa pointguard nga posisyon. PBA.PH

Erwin S. Lirazan









Copied Mga duwa karon: 5:00 pm- Blackwater batok NLEX 7:30 pm- Ginebra batok Phoenix Malaumon ang Brgy. Ginebra Gin Kings nga maputol ang ilang lutaw-unlod nga kampanya sa ilang pagpakigbatok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa main game karong Biyernes sa gabii, Septiyembre 6, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Ang Gin Kings, nga adunay 2-2 nga rekord sa Group B, nagtinguha sa labing una nilang sunodsunod nga kadaugan sa komperensya batok sa Fuel Masters, nga wala pa’y daog sulod sa upat ka mga duwa. Mas nagkagidlay man tuod ang Fuel Masters apan nasayod ang Gin Kings nga dili sila angayang mohatag bisan gamay nga kompiyansa tungod sa bag-ong import sa Fuel Masters nga si Brandone Francis. Sa labing una niyang pagduwa diin napilde ang Fuel Masters batok sa Blackwater Bossing, 111-123, niadtong Setiyembre 3, 2024, si Francis nagpaulbo’g game-high 45 puntos bisan nideretso kini pagkombati gikan pa lang sa airport. Karon nga nakapahuway na og insakto si Francis, gilauman nga mas magbangis kini aron ituboy ang Fuel Masters sa labing una niining daog. Sa ilang bahin, ang Gin Kings determinado nga masumpayan ang ilang dakong kadaugan batok sa NLEX Road Warriors, 119-91, sa niagi nilang duwa. Ning sangkaa, nagkumboya ang lokal nga mga magduduwa sa Gin Kings aron tabangan ang ilang resident import nga si Justin Brownlee. Sa premirong duwa, mosuway pagbawos ang Bossing batok sa Road Warriors nga ninglampornas kanila, 104-87, sa una nilang sangka niadtong Agusto 22. Ang Bossing adunay 2-3 nga rekord samtang ang Road Warriors naggunit og 3-2 nga baraha. / ESL