Superbalita Cebu

Sagunsong 20-point games ni SGA putol

Sagunsong 20-point games ni SGA putol
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Igo lang nakamugna og 17 puntos si Shai Gilgeous-Alexander sa kadaugan sa host Oklahoma City Thunder batok sa Denver Nuggets, 96-84, kagahapon, Biyernes, Oktubre 23, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Niini, naputol sa 141 ang NBA record ni Gilgeous-Alexander sa sunodsunod nga 20-point games.

Mao kini ang labing unang higayon nga wala nakaabot og 20 puntos si Gilgeous-Alexander gikan niadtong Oktubre 30, 2024.

Aduna pa unta’y kahigayunan nga masumpayan ni Gilgeous-Alexander ang iyang rekord apan gipapahuway na siya ni coach David Adelman sa hinapos nga bahin. / Gikan sa wires

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