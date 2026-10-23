Sagunsong 20-point games ni SGA putol

Igo lang nakamugna og 17 puntos si Shai Gilgeous-Alexander sa kadaugan sa host Oklahoma City Thunder batok sa Denver Nuggets, 96-84, kagahapon, Biyernes, Oktubre 23, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Niini, naputol sa 141 ang NBA record ni Gilgeous-Alexander sa sunodsunod nga 20-point games.
Mao kini ang labing unang higayon nga wala nakaabot og 20 puntos si Gilgeous-Alexander gikan niadtong Oktubre 30, 2024.
Aduna pa unta’y kahigayunan nga masumpayan ni Gilgeous-Alexander ang iyang rekord apan gipapahuway na siya ni coach David Adelman sa hinapos nga bahin. / Gikan sa wires