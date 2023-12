Sagunsong kapildihan sa Pistons miabot na'g 28

Nainat ngadto sa 28 ang sunodsunod nga mga kapildihan sa Detroit Pistons, nga nakatabla og kasaysayan sa National Basketball Association (NBA).

Nahitabo kini human nausik ang 21 puntos nga labaw sa Pistons ug nasugamak sila sa overtime nga kapildihan batok sa league-­leader ug hosts Boston Celtics, 128-122, ning Biyernes, Disyembre 29, 2023 (PH time).

Ang 28 ka sunodsunod nga kapildihan sa Pistons napatik sa kasaysayan isip labing taas nga nahitabo sa usa ka season.

Ang Philadelphia 76ers mao ang unang team nga nakasinati og 28 ka sunodsunod nga kapildihan apan nahitabo kini sa nagsumpay nga duha ka seasons (2014-15 ug 2015-16).

Mao unta kini ang labing unang higayon sa 2023-24 season nga nakalabaw og 21 puntos ang Pistons apan wala kini nila napahimuslan.

“I’m unbelievably proud of the group, the way they bring it,” asoy ni Pistons coach Monty Williams. “They’ve heard all the stuff about our team and they just keep bringing it. I know it’s going to pay off.”

Ang Pistons gipangulohan ni Cade Cunningham pinaagi sa iyang 31 puntos apan nasipyat siya sa iyang three-point attempt sa hi­mat­yong mga segundos sa re­gu­­lation period nga po­sible unta nga ma­ka­pa­da­og kanila.

“Our goals are a lot higher than that. We have what it takes to win a game, that’s nothing,” asoy ni Cun­ningham. “But to put games together, to find our system, find what’s clicking and allow us to sustain winning. That’s all we’re looking for.”

Gikan sa 66-45 nga biya sa 2nd quarter, ang Celtics ningmugna og 19-5 nga rally aron usabon ang dagan sa estorya sa duwa.

Ang Celtics gipangulohan ni Kristaps Porzingis pinaagi sa iyang kaugalingong season-high 35 puntos, nidugang og 31 puntos si Jayson Tatum samtang nihatag og 23 puntos si Derrick White.