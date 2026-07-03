Sakit nga kapildihan sa Gilas

Usa ka sakit nga kapildihan ang nasinati sa Gilas Pilipinas sa kamot sa New Zealand diin aduna unta’y daghang higayon nga naglabaw ang national team sa World Cup Asian Qualifiers Window 3 didto sa Spark Arena, Auckland, New Zealand niadtong Biyernes, Hulyo 4, 2026 (PH time).
Tungod sa kasikit sa maong duwa niabot kini og duha ka overtime diin nikaikyas ang Tall Blacks sa iskor nga 106-102.
Sa second overtime, nakapasulod og tres si Justin Brownlee nga nihatag og 100-96 nga labaw sa Gilas, apan nikamang pagbalik ang New Zealand aron buk-on ang kasingkasing sa Pinoy players.
Sa first overtime hayan nipadulong na sa kadaugan ang Gilas human nakapasulod og clutch tres si Juan Gomez de Liano nga nihatag og 92-90 nga labaw Philippine national team sa nahabilin nga 8.3 segundos.
Pero nahatagan og higayon ang Tall Blacks gikan sa inbound diin na foul si Shea Ili ung nakapasulod og duha ka free throws para matabla ang iskor sa 92-all ug dalhon ang duwa sa second overtime.
Sunod nga kontrahon sa Gilas Pilipinas ang Australia karong Lunes didto sa Perth, Australia. / RSC