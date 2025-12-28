Sakit sa kasingkasing nag-una nga hinungdan sa kamatayon

Pabiling nag-una ang mga ischaemic heart disease (sakit sa kasingkasing tungod sa kakuwang sa agas sa dugo) sa hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas gikan sa Enero hangtod Hunyo 2025, sumala sa temporaryong datos nga gipagawas sa Philippine Statistics Authority (PSA).
Gisundan kini sa mga neoplasm (cancer/bukol) ug cerebrovascular diseases (sakit sa ugat sa utok/stroke),
Gitaho sa PSA nga ang mga ischaemic heart disease maoy hinungdan sa 53,985 ka mga kamatayon, nga nagrepresentar og 19.9 porsiyento sa kinatibuk-ang kamatayon sa tibuok nasod niining panahuna. Kini susama sa datos nga narekord sa samang panahon niadtong 2024.
Ang mga neoplasm naa sa ikaduhang dapit nga adunay 30,961 ka mga kaso, o 11.4 porsiyento sa kinatibuk-ang kamatayon, samtang ang mga cerebrovascular disease nipuwesto sa ikatulo nga adunay 27,164 ka mga narekord nga kaso, o 10.0 porsiyento.
Ang pneumonia naa sa ikaupat, nga adunay 18,365 ka mga kaso, o 6.8 porsiyento ug nagsunod ang diabetes mellitus, nga adunay 16,632 ka mga kaso o 6.1 porsiyento sa kinatibuk-an.
Matod sa PSA, ang rankings sa nag-unang tulo ka mga hinungdan sa kamatayon sa unang tunga sa tuig 2025 wala mausab gikan sa samang panahon sa niaging tuig, base sa temporaryong mga numero gikan niadtong Oktubre 31, 2025. / JJL