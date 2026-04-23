Sakop sa Coast Guard, BPO manager naabtan sa gironda’ng drug den, sikop

Nabulabog ang assistant manager sa usa ka BPO company ug usa ka sakop sa Philippine Coast Guard (PCG) sa sulod sa usa ka drug den human sila malakip sa lima ka mga indibidwal nga nasikop sa buy-bust sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo sa Miyerkules, Abril 22, 2026.
Giila ni Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 Director Joel Plaza ang target sa operasyon nga si alyas Jurnie, 56, usa ka technician ug giingong tigdumala sa drug den, uban sa iyang igsuon nga si alyas Erwin, 50 kinsa puros residente sa maong dapit.
Nakurat ang mga awtoridad sa dihang naatlan sa sulod sa drug den nga naghingos og gidili nga drugas sila si alyas Dan, 27, assistant manager sa usa ka BPO company; alyas Neil, 27, usa ka apprentice seaman sa Philippine Coast Guard (PCG), taga Barili; ug alyas Alfredo, 51, residente sa Mambaling.
Nasakmit sa PDEA 7 ug Mambaling Police Station 11 ang walo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 15 gramos.
Ang maong drugas gibana-bana nga mobalor og P102,000 base sa market value. Nakuha sab ang mga drug paraphernalia ug ang buy-bust money.
Nasayran nga si Alyas Jurnie ug ang iyang manghod maka-dispose og hangtod 30 gramos nga shabu matag semana.
Si Jurnie daan na nga nadakpan tungod sa susamang kaso niadtong 2023 apan nakagawas pinaagi sa piyansa.
Sa pagkakaron, ang mga suspek nag-atubang na og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) samtang ang mga ebidensya giduso na sa laboratoryo alang sa eksaminasyon. / AYB