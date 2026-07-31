‘Sakop sa gang’, nakuhaa'g armas

Balay sa lalaki nga giingong miyembro sa usa ka gang ang gironda sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office pinasikad sa search warrant sa korte alas 3:30 sa kaadlawon, Biyernes, Hulyo 31, 2026 sa Sitiyo Mohon, Barangay Sapangdaku sa siyudad sa Sugbo .
Ang suspek giila nga si Justine Alicaway, 21, nga residente ra usab sa maong dapit.
Ang CIU unang nakadawat og report gikan sa mga residente sa dapit nga ang maong suspek kanunay nga magdala-dala og armas panahon nga mogawas kini sa ilang balay.
Nakuha sa mga operatiba sa CIU sa pagpangulo ni Police Captain Christopher Irwin Sanchez Jr ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga dunay tulo ka bala. / AYB, ABC