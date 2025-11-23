Sakop sa grupo sa sindikato nakuhaan og armas, drogas

Usa ka sakop sa usa ka grupo nga nalambigit sa pagpamaligya og armas ug drogas ang nadakpan sa buy-bust sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detention Group-Lapu-Lapu City Field Unit sa ala 1 sa kaadlawon, Dominggo, Nobiyembre 23, 2025 sa Ybañez Compound, Barangay Mambaling sa siyudad sa Sugbo.
Ang nadakpan giila nga si Lyndon Cortes Canrillas alyas Mel, 44, taga Barangay Basak San Nicolas sa dakbayan sa Sugbo.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka kalibre .45 nga taurus nga dunay magazine ug pito ka bala niini ug usa ka putos sa gituohang shabu.
Lakip sa nakuha ang boodle money nga balor og P11,000 nga maoy gigamit sa buy bust sa armas nga gikustodiya sa PNP Forensic Unit 7.
Sa imbestigasyon sa CIDG 7, nasayran nga ang maong suspek sakop sa usa ka grupo nga responsable sa pagpayuhot sa illegal nga drugas ug armas nga mao ang Corverq Group.
Taod-taod na nga gimonitor sa CIDG 7 si Canrillas human migawas ang iyang pangalan nga maoy tig supply sa armas ug drugas sa Coplan-Lionfish nga grupo.
Human makuha ang tanang impormasyon gilusad dayon nila ang Oplan Paglalansag Omega ug Oplan Salikop nga maoy flagship program sa CIDG.
Kalapasan sa Republic Act 10591 kun illegal possession of firearms ug Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka sa CIDG batok sa maong suspek. / AYB