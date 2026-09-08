Sakop sa LGBTQ kadtong gipatay ‘nangawat’ og manok

Nailhan na ang lalaki nga namatay human gipusposan og hinulma nga semento sa tigbantay og manok sa Villaroca, Barangay Población Occidental, Lungsod sa Consolacion niadtong Domingo sa gabii, Septiyembre 6, 2026.
Giila mismo sa iyang igsuon ang biktima nga si Damyano Bug-ot, 42, miyembro sa LGBTQ+, caretaker sa usa ka resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug residente sa Barangay Pulpogan, Consolacion.
Suma sa maguwang sa biktima, hubog ang iyang manghod niadtong adlawa human nakig-inom kauban ang iyang mga higala.
Dili makatuo ang pamilya sa pasangil nga nangawat og manok ang biktima ug nanalipod nga tumotumo ra kini sa suspek aron hatagag katarungan ang gihimong krimen.
Gidudahan usab sa pamilya nga di lang usa ka tawo ang nipatay kang Bug-ot tungod sa kagrabe sa kadaot sa lawas niini ug di na gani mailhan ang nawong ug aduna pa'y mga samad dinunggaban sa kilid.
Tungod niini, nagplano ang pamilya nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas samtang desidido silang mopasaka og kaso
sa korte.
Kahinumduman nga ang suspek nga giila sa alyas nga "Moises," nga maoy nagbantay sa mga manok, nisaysay sa kapulisan nga iyang nasakpan ang biktima nga nagdagan ug nisulod sa sako sa usa sa mga manok hinungdan nga nahimo niya ang pagpatay.
Nagtingkagol na sa Consolacion Municipal Police Station ang suspek samtang giandam na sa kapulisan ang pagpasaka og kasong Homicide batok kaniya. / JDG