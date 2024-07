‘Sakop sa rentangay’ nasikop, gikiha sa HPG 7

Usa ka babaye nga giingong sakop sa ‘rentangay’ ug ‘rentsangla’ group nadakpan sa mga sakop sa Highway Patrol Group (HPG 7) niadtong Hunyo 19, 2024.

Ang suspek nga gipasakaan og duha ka mga kaso sa falsification of documents ug carnapping giila nga si Czarmen Consad Patalinghug, taga No. 2, Rochelle Homes, Tikyan Uno, Brgy. Banilad, Dakbayan sa Mandaue.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, hepe sa HPG, nga niabang ang suspek og Mitsubishi Xpander Cross sa usa ka negosyante nga si alyas John, taga Brgy. Tisa, Dakbayan sa Sugbo niadtong Hunyo 17, 2024.

Nihatag kini’g bayad sulod sa usa ka buwan balor og P20,000 ug gipangayo ang tanang mga dokumento sa sakyanan.

Apan natingala ang biktima nga wala na mauli ang iyang sakyanan ug dili na usab ma contact ang numero sa suspek nga nakarehistro nga numero sa ilang kontrata.

Tungod ani, nagpatabang na si John sa HPG 7 aron mabawi ang giabangan nga sakyanan ug madakpan ang suspek.

Gilusad dayon sa HPG 7 ang manhunt ug follow up operation ug nadakpan ang suspek sa ilang pinuy-anan sa Brgy. Banilad.

Nakuha nila ang sakyanan nga Mitsubishi Xpander Cross nga (GBA-4530) ug usa usab ka Toyota Avanza (GAP-8186) sa usa ka hotel nga nahimutang sa Brgy. Subangdaku, Dakbayan sa Mandaue alas 5 sa buntag sa Hunyo 22, 2024. Samtang, wala na madokumento ang laing tulo ka mga sakyanan nga gikuha na usab sa mga tag-iya sa parking lot sa maong hotel human nakapakita og dokumento nga sila ang tag-iya.

MODUS

Gipasabot ni Parilla nga ang modus sa suspek mao ang pag-abang og mga sakyanan nga gi post sa Marketplace.

Ilang abangan og taas nga panahon base sa kontrata nga pirmahan sa ilang biktimahon ug mohatag kini og dili tinuod nga dokumento sama sa lisensya ug uban pa.

Human ni makahatag og down payment sulod sa pipila ka adlaw nga paggamit, ang iyang buhaton mao ang paghimo og fake nga dokumento sa Land Transportation Office (LTO) nga ang maong sakyanan na transfer na sa ngan sa suspek.

Pagka Hunyo 19, 2024, giingong gibaligya sa suspek ang Mitsubishi Xpander sa laing tawo gamit ang peke nga registration nga dokumento apan nasubay sa HPG 7.

Human masikop si Patalinghug, ilang nasuta sa PNP e-Warrant System nga duna ni pending warrant of arrest sa kasong Falsification of Public Document sa sala ni Judge Charina Gopico Navarro-Quijano sa Branch 22 sa Municipal Circuit Trial Court (MTCC) sa Dakbayan sa Talisay nga dunay P36,000 nga piyansa.

Nagtuo si Parilla nga duna pay laing mga nabiktima ni Patalinghug nga gumikan niini iyang gipanawagan nga mobisita sa ilang opisina alang sa pagpasaka og kaso.

“Mostly sa ilang mabiktima kining mga ginagmay nga car rental nga kanang tag-usa lang ka unit or duha ka unit kay nag-apas man sad ni sa kustomer nila labi nag inutang sad ang ilang unit. So, dapat ang ila gyud nga buhaton nga one of the requirement nga ilahang pangayuon kinahanglan mo open sila sa portal sa license, kay nidaghan ang tung insidente diri nga gi report nga drivers license ang gi pakita nga ID but na found out fake ang license so dili mao ang pangalan ang gibutang,” matod ni Parilla.

Kasamtangan nga naa sa custodial facility sa Cebu City Police Office (CCPO) ang suspek. / AYB