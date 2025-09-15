Sakristan nga naligo sa falls, napalgan’g patay

Napalgan na ang patay nga lawas sa 16-anyos nga sakristan sa adlaw nga Lunes, Septiyembre 15, human na-missing samtang nangaligo sa Bugasok Falls sa Conalum, bukirang barangay sa Lungsod sa Argao alas 4 pasado sa hapon niadtong Sabado, Septiyembre 13, 2025.
Giila ang maong biktima nga si Russell Morsillos, Grade 11 student sa Argao National High School nga residente sa Barangay Tulic, Argao ug kinamaguwangan sa duha ka magsuon.
Matod ni Kent Rizon, hepe sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), nga napalgan ang lawas sa maong sakristan alas 11 pasado sa buntag sa Lunes nga nasangit sa sanga sa kahoy sa habig na sa Barangay Usmad.
Matod sa inahan sa biktima nga gipahibalo na lang siya alas 8 pasado sa gabii sa ginikanan sa classmate sa iyang anak nga na-missing na si Russell.
Sumala niya nga kauban sa iyang anak niadtong higayona ang iyang mga kauban nga sakristan diin moabot sila og 11 kabuok.
Ang inahan nisaysay nga katapusang pananghid sa iyang anak moadto kini sa simbahan apan wala siyay kalibutan nga nikuyog kini og kaligo sa falls.
Gikompirmar sab sa inahan nga dili kahibalo nga mulangoy ang iyahang anak ug unang higayon pa kini nga naabot sa maong lugar.
Giingon nga sa dihang nahuman na og pangaligo ang mga higala sa biktima, kalit lang kini nga niambak ngadto sa tubig.
Nilabay ang pipila ka segundos, wala na kini nilutaw pagbalik hinungdan nga ni-dive ang usa kanila aron pangitaon ang biktima apan wala gyud kini makit-i.
Tungod niini, nangayo og tabang ang kaubang sakristan sa barangay.
Ang mga sakop sa Argao MDRRMO, mga residente, ug barangay officials nagtinabangay sa pagpangita sa maong batan-on diin halos moabot og tulo ka adlaw usa nila kini nakit-an. / JDG