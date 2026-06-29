Sakristan nga naligo sa sapa nalumos, patay

Usa ka 14-anyos nga sakristan ang nakalas human nalumos samtang naligo sa sapa alas 1:30 sa hapon, Dominggo, Hunyo 28, 2026, sa Sityo Ylaya, Barangay Putat, Lungsod sa Tuburan.
Giila ang biktima nga si Randz Raphael Abuan Dalaguite, usa ka estudyante ug residente sa Purok 2 sa maong barangay kinsa gideklarar nga dead-on-arrival sa tambalanan sa maong lungsod.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu kang Police Staff Sergeant Alfeche Mangaron, imbestigador sa Tuburan Police Station, nasayran nga ang biktima uban sa iyang higala nga si Jerry Avenido gikan pa nga nisimba nianang adlawa.
Pag-abot sa ilaha, nananghid ang biktima nga mangaligo sila sa sapa nga nailang "Hidden Paradise" nga may gilay-ong mga 10 ka kilometro gikan sa lungsod. Pag-abot sa lugar, kinahanglan pa kining lakawon og laing tulo ka kilometro tungod kay tungason ug dili na makalahos ang sakyanan. Sila rang duha si Jerry ang nianha, apan duna sab laing mga tawo nga nangaligo sa maong dapit.
"Matod sa iyang kauban, niambak ug nagsige og dive ang biktima sa lungag sa dagkong mga bato nga lapus-lapos tungod kay tin-aw kaayo ang tubig," dugang ni Mangaron.
Apan nahibulong si Jerry sa dihang pipila ka minuto ang nakalabay, wala na mogawas ang iyang kauban sa pikas lungag sa bato. Dali niya kining gisusi pinaagi sa pagsalom ug didto iyang nakit-an ang biktima nga nasangit sa ilawom, diin gibanabana nga taga liog ang gilawmon sa tubig.
Gidali sa pagbunlot ug paghaw-as ni Jerry ang biktima ug gisuwayan pa og cardiopulmonary resuscitation (CPR) sa mga nitabang sa dapit.
Pag-abot sa mga personnel sa Tuburan Andam Emergency Responders, dali siyang gidala sa tambalanan apan wa na matabang pa.
Nakaangkon og samad sa tuong agtang ug mga garas sa lawas ang biktima. Sumala ni PSSgt. Mangaron, posibleng naigo sa bato ang ulo niini. Bisan pa nga makahibalo molangoy ang biktima, gituohang napasok siya sa ilawom tungod sa kusog nga sulog sa tubig.
Sa wala pa ang trahedya, nipaambit pa ang biktima ngadto sa iyang higala nga dili ra sila magdugay sa sapa tungod kay mo-serve pa sila sa misa sa simbahan nianang hapon.
Nisugyot ang kapulisan sa pamilya nga ipaubos sa autopsy ang lawas sa biktima, apan nagdumili na ang mga kabanay sanglit kumbinsido sila nga walay foul play ang nahitabo. / GPL