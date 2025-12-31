Sakyanan mibangga sa center railings; drayber naluwas

Di na mahitsura ang atubangan nga bahin sa usa ka Toyota Vios human kini nibangga sa center railings sa F. Llamas St., Barangay Punta Princesa, alas 3:00 sa kaadlawon, Disyembre 31, 2025.
Ang drayber giila nga si alyas Niel, 38, lumolupyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Suma sa imbestigasyon, nagbiyahe si Niel paingon sa amihanang bahin ug moliko na unta pasulod sa Barangay Tisa.
Apan kalit lang nideretso ang iyang sakyanan sa tunga nga bahin sa karsada diin nahimutang ang mga railings.
Tungod sa kakusog sa impact, dako ang danyos sa makina ug nangabuak ang mga parte sa sakyanan.
Nangatarungan si Niel nga wala siya kabantay sa railings tungod kay wala kini reflectorized light o klaro nga timailhan sa karsada.
Matod niya i-drop ra unta niya ang iyang mga higala sa Labangon.
Matod sa mga nakakita, kusog ang dagan sa sakyanan ug gidudahang nakainom ang drayber.
Bisan sa grabeng pagkaguba sa awto, luwas nga nakagawas si Niel ug ang iyang mga kauban. Nagdumili usab sila nga magpatambal sa ospital.
Sa pagkakaron, anaa na sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit (TEU) ang drayber ug ang iyang sakyanan alang sa dugang imbestigasyon. / JDG