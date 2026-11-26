Gipanawagan sa City of Talisay-Traffic Operations Development Authority (CT-Toda) ang mga tag-iya sa kapin 300 ka mga sakyanan nga dugay na nga natanggong sa ilang impounding area aron lukaton na kini sa dili pa i-subasta sa kagamhanan.
Subay sa uwahing pahibalo sa buhatan, mokabat sa 304 ka mga nagkadaiyang sakyanan ang na-impound sukad pa niadtong tuig 2024 hangtod sa 2026 ang posibleng ipaubos sa public auction kon mapakyas gihapon ang mga tag-iya sa paglukat niini.
Nadakpan ang nagkaiyang sakyanan tungod sab sa nagkalainlaing kalapasan sa trapiko sa dakbayan.
Gilangkoban kini sa 153 ka mga motorsiklo, 63 ka mga e-bike, 52 ka mga motorsiklo nga adunay sidecar, 26 ka mga bisikleta, unom ka mga trisikad, tulo ka mga tangkal-tangkal, ug usa ka traysikol.
Aron matabangan ang mga tag-iya nga makabawi sa ilang mga unit, nipadayag ang CT-Toda nga andam silang mohatag og diskwento sa mga multa ug storage fees.
Apan giklaro sa buhatan nga ipaubos una sa ilang makuting pagtimbang-timbang kon balido ug makatarunganon ba ang rason sa tag-iya nganong nadugay kini sa paglukat.
Subay niini giawhag sa CT-Toda ang tanang hingtungdan nga molihok dayon ug mobisita sa ilang buhatan nga nahimutang sa Cebu South Coastal Road Entrance Gate sa Talisay City Hall aron mahikay ang ilang mga obligasyon ug masayran ang mga kondisyon alang sa mga bayranan sa dili pa mahingpit ang pagpasubasta ang ilang mga sakyanan. / ANV