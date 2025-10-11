Sakyanan nalambahan sa konkreto nga poste

Duha ka sakyanan ang nakaangkon og danyos human nga nadat-ugan sa konkreto nga poste sa telecommunications sa dihang kutay kable nga nagbitay nabitik sa container truck, resulta sa pagkalamba sa maong poste.
Ang insidente nahitabo sa Basak-Marigondon Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City niadtong alas 10:56 sa buntag, Sabado, Oktubre 11, 2025.
Base sa inisyal nga imbestigasyon nga ang compact hatchback nga awto ug pick-up truck ang nagsubay sa susamang direksiyon paingon sa first bridge area, samtang nagsubay sa pikas lane ang 10-wheeler truck nga paingon sa Marigondon area.
Wa damha nga nabitik sa nagbitay nga kable ang niagi nga container van hinungdan nga nabira nga niresulta sa pagkaputol sa poste dayon natumba.
Gikataho nga luwas ra ang mga sakay sa maong mga sakyanan nga nadat-ugan.
Gumikan sa hitabo nakasinati og grabe nga kahuot sa trapik ang maong dalan sud sa pila ka oras.
Atol niining pagsuwat nagpadayon ang imbestigasyon sa maong insidente nga naglambigit sa reckless imprudence resulting in property damage. /