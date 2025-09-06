Sakyanan natuwad kay drayber nakatulog

Nalimbuwad ang usa ka sakyanan nga gimaneho sa 22 anyos nga lalaki nga giingong nakatagpilaw mga alas 5 sa buntag, Biyernes, Septiyembre 5, 2025, sa may North Reclamation Area, sa Dakbayan sa Mandaue.
Ang drayber nga si Christian Allen Abarquez, residente sa Barangay Cogon Pardo,Dakbayan sa Sugbo, nakaangkon og mga pangos sa kalawasan.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Agency Mandaue (TEAM), nga atol sa ilahang pakighinabi ni Abarquez, mitug-an kini nga tungod sa iyahang kaduka nakatulog siya hinungdan nga nawad-an siya og kontrol.
Gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu si Abarquez ug paingon unta kini sa Cebu City apan pag-abot sa maong dapit nabangga kini sa center island hinungdan nga nalimbuwad.
Hinuon giklaro sa TEAM nga luwas ra si Abarquez.
Dali ra nila kining napagawas sa sakyanan ug gani nihangyo pa kini nga mokaon sa duol nga kan-anan kay gigutom.
Nasayran usab nga nag-inusara ra si Abarquez sa maong sakyanan.
Gidala sa buhatan sa TEAM ang maong sakyanan nga wa na mahitsura ang atubangan nga bahin niini, ingon man drayber alang sa pagpahibawo sa traffic violation nga iyang nahimo. / JDG