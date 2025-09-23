Sakyanan nga gi-donate ni Alcantara iuli sa simbahan

Naglaraw ang simbahan sa Obando, Bulacan nga nailhan isip National Shrine of Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Salambao nga iuli ang pickup truck nga gidonar ni dismissed Department of Public Works and Highways (DPWH) Bulacan First District Engineer Henry Alcantara usa ka tuig na ang milabay.
Sa usa ka pahayag, ang Obando Church niingon nga nakahukom kini nga iuli ang Nissan Navara human naapil si Alcantara sa gikaingong anomaliya sa mga proyekto sa flood control sa probinsiya.
“Dahil sa mga lumabas na ulat at akusasyon ng katiwalian laban kay G. Henry Alcantara, kaagad na pinag-usapan at pinagnilayan ng Sangguniang Pastoral ng Parokya ng San Pascual Baylon ang nararapat na hakbang, at napagkasunduan naming isauli ang naturang donasyon,” matod sa simbahan.
“Kasalukuyan po naming isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maisauli ito sa tamang paraan sa wastong tao o institusyon at sa pamamagitan ng angkop na legal na proseso,” dugang niini.
Pulong pa sa San Pascual Baylon Parish, ang desisyon pinasubay sa baruganan ug direksyon sa Diocese of Malolos, ingon man sab sa Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP).
Gihinumdoman sa parokya nga ang sakyanan gidonar ni Alcantara niadtong Hunyo 1, 2024, ug gidawat kini sa simbahan “in good faith.” / Anton Banal / SunStar Philippines