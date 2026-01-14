Sakyanan ni Konsehal Pepito gi-clamp; CCTO way sayop

Bisan ang usa ka konsehal dili exempted sa clamping, human ma-clamp ang sakyanan ni Cebu City Councilor Winston Pepito—usa ka hitabo nga naghatag og katin-awan ug kontrobersiya bahin sa pribilehiyo sa parking sa City Hall.
Ang sakyanan ni Konsehal Pepito, Chairman sa Committee on Transportation ug miyembro sa Traffic Management Council, gi-clamp samtang nagpahigayon og session sa City Hall bisan pa man sa report nga gitudloan siya sa pag-park sa maong dapit.
Ang insidente nahitabo mga alas 4:30 sa hapon niadtong Martes, Enero 13, 2026, diin ang pribadong sakyanan sa konsehal uban sa laing sakyanan ni Konsehal
Harry Eran, naka-park sa dapit nga reserved para sa mga konsehal.
Apan ang maong dapit temporaryong gi-block alang sa mga kalihukan sa Novena sa duol nga simbahan, hinungdan nga gi-clamp sa mga traffic enforcer ang maong mga sakyanan.
Giklaro ni Raquel Arce, pangulo sa Cebu City Transportation Office (CCTO), nga ang pag-clamp dili usa ka sayop.
“Dili ni palpak. Gi-clamp man gyud. Dili gyud unta ko mohisgot ani nga hitabo kagahapon thinking nga na-okay na, pero wala gyud palabya sa usa ka konsehal nga wala’y laing trabaho ang pagpangita og sayop batok sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival,” pamahayag ni Arce.
Dugang niya nga ang mga sticker nga giisyu sa dakbayan nga gitawag og Vehicle Passes, nagsilbi lang nga agianan aron makasulod sa restricted parking area sa City Hall apan dili kini parking permit.
Gipasabot ni Arce nga kon ang enforcer dili makaila nga ang sakyanan iya sa konsehal, i-clamp gihapon kini.
Gipasabot niya nga ang mga konsehal lang ang adunay espesyal nga pribilehiyo nga maka-park sa mga dapit nga gitagana alang sa mga emergency vehicle.
Nanawagan sab siya og pagsabot tungod sa kakuwang sa parking space sa siyudad.
“Dili ni normal nga sitwasyon. Karon panahona, nahasol gyud mo, mao nga gipa-share ko kamo sa EMERGENCY VEHICLES. Dili gyud masulod ang 100 ka sakyanan kon ang tanan mo-park gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon,” pasabot niya.
Gihulagway ni Konsehal Pepito ang hitabo nga usa ka miscommunication.
“Gidid-an mi sa pag-park didto sumala sa instruksyon sa Mayor, samtang ang among regular nga parking area gigamit pa. Gipahibawo na ang mga enforcer, apan gidayon gihapon ang pag-clamp. Ingon lang si Raquel nga mopasabot siya,” matod ni Pepito.
Ang traffic management team sa City Hall niusab sa pag-ingon nga ang ilang mga personnel igo lang nagpatuman sa balaod ug wala nag-target sa mga konsehal sa personal nga paagi.
“Taas among respeto ninyo. Hinaot nga kining pagpadayag sa akong habig dili ni isipon sa halandong konsehal nga nibangga ko niya. Pit Senyor Konsehal. Let’s make peace, kons, not war,” dugang ni Arce. / CAV