Sakyanan sa BJMP Argao nabalitok, 16 nangaangol

Naangol ang 12 ka Persons Deprived of Liberty kun PDL, ingon man ang upat ka mga jail officers human nabalitok ang sakyanan sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) mga alas 7 pasado sa buntag sa Lunes, Septiyembre 8, 2025, sa may national highway sa Barangay Langtad, lungsod sa Argao.
Ang maong sakyanan gimaneho ni Jail Officer 1 Jay Talaboc, samtang kauban usab niini ang escort team leader nga si SJO1 Franklin Patriarca ug laing duha ka escort nga silang JO2 Regin Olid ug JO1 Denmark Delos Santos.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, matud pa nga nawad-ag control sa manobela si Talaboc pag-abot sa kurbadahong bahin sa karsada sa maong dapit.
Giingong misuway pa unta og brake si Talaboc apan pakyas tungod sa kadangog sa dan nunot sa pag-uwan, hinungdan nga nabalitok ang sakyanan.
Tungod sa maong panghitabo, ang mga sakay niini nangahulog nga miresulta sa ilang pagka-angol.
Ang uban nalagpot usab duol sa lim-aw sa maong dapit.
Gikataho nga paingon na unta sa Argao ang mga PDLs alang sa ilang hearing sa korte dihang nahitabo ang insidente.
Ang mga naangol gidala sa Ar-gao rescue team sa Isidro Kin-tanar Memorial Hospital. / JDG