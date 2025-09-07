Salamat, El Tinyente

Opisyal nang gipahibalo sa point guard nga si LA Tenorio ang iyang pagretiro sa propesyonal nga basketball ug nipadayag kini'g emosyonal nga mensahe sa Ginebra Gin Kings.
“After 13 unforgettable years, I am beyond grateful. Sobra ang pasasalamat ko sa buong Barangay Ginebra family,” batbat ni Tenorio sa iyang Instagram account.
Ang 41-anyos nga beterano nag-andam na sa iyang coaching career sa Magnolia Chicken Timplados Hotshot para sa umaabot nga Philippine Basketball Association (PBA) Season 50. / RSC