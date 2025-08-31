Salamat, Linsanity

Ang kanhi National Basketball Association (NBA) point guard Jeremy Lin nipadayag na sa iyang pagretiro sa basketball human sa mabulokon nga karera nga nahimong inspirasyon sa kadaghanan.

Si Lin nakahatag og dako nga inspirasyon tungod sa istorya niini gikan sa pagka-undrafted player sa NBA, bench player hangtod nahitabo ang gitawag nga Linsanity nga maoy nipasikat kaniya.

Sa iyang ikaduha nga season, bench player si Lin ug delikado pa kini nga matanggal sa lineup sa New York Knicks mao nga wa gyud siya mokuha og apartment, nakitulog lang siya sa couch sa iyang teammate.

Nahatagan siya og dako nga higayon sa dihang gipasulod siya ni coach Mike D’Antoni. Didto nagsugod ang basketball craze nga Linsanity.

Sulod sa 11 ka sunodsunod nga duwa nag-average si Lin og 23.9 puntos ug 9.2 assists ug gidala niya ang Knicks sa 9-2 (win-loss) record, lakip na niini ang iyang career-high 38 points batok sa Los Angeles Lakers.

Ang maong istorya maoy nakapadasig sa mga underdog nga mopadayon lang ug maabot ra ang gipaabot nga higayon.

“As athletes, we are always aware that the possibility of retirement is never far away. I’ve spent my 15 year career knowing that one day I would have to walk away, and yet actually saying goodbye to basketball today has been the hardest decision I’ve ever made,” suwat ni Lin sa Instagram post.

Nagsugod si Lin sa iyang career sa Golden State Warriors diin miduwa sa og limitado nga oras isip rookie usa siya nabalhin ngadto sa Knicks.

Human sa Knicks, nakaduwa pud si Lin sa Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, ug Toronto Raptors.

Ubos sa Raptors siya nakadaog og NBA championships tuig 2019.

Sa iyang siyam ka tuig nga NBA career nag-averaged si Lin og 11.6 puntos, 4.3 assists ug 1.1 steals.

“So many people have sacrificed and poured into my journey, more than I could ever repay. Thank you all for believing in me, for walking with me, for celebrating my highs and picking me up in my lows,” dugang ni Lin.

Gawas sa NBA, niduwa pud ang Harvard graduate sa Chinese Basketball Association, Taiwan Professional Basketball League ug G League. / RSC